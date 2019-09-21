وكشف بيان وزارة الداخلية المصرية، عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية بمنطقة المطرية، شرقي القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم العثور على أسلحة وذخائر وسلاح "آر بي جي"، وعدد من القذائف بالوكر الإرهابي، فضلا عن العثور على كميات كبيرة من المواد المتفجرة.

يذكر أنه منذ عام 2016، تنشط حركة "حسم" الإرهابية في مصر، لتمتد أياديها العابثة طوال هذه الفترة وتنشر العنف والتطرف، بأوامر من جماعة الإخوان التي تتبعها.

وخلال السنوات الأخيرة، تبنت "حسم" عمليات إرهابية استهدفت بشكل رئيسي قوات الجيش والشرطة، وقد بثت السلطات اعترافات العديد من عناصر التنظيم، الذين قالوا بما لا يدع للشك إنهم مرتبطون بالإخوان.

وفي أغسطس الماضي،كشفت وزراة الداخلية المصرية، أن الإرهابي الذي نفذ الهجوم الدامي أمام معهد الأورام في القاهرة، عنصر في حركة "حسم"، التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.