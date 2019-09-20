وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، فقد اتصل الرئيس شي جين بينغ هاتفيا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. يوم الجمعة.

وذكرت الوكالة أن الرئيس الصيني نقل للملك سلمان إدانة الصين للهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، ودعا جميع الأطراف إلى تجنب اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الوضع.

ونددت عواصم ومنظمات دولية بالاعتداء غير المسبوق على منشأتي "أرامكو"، وتحركت الولايات المتحدة لبحث رد على إيران المتهمة بتنفيذ الهجوم.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تبنت الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية بطائرات مسيرة السبت، مما أدى إلى تضرر إنتاج الشركة لفترة من الوقت، لكن السعودية قدمت، الأربعاء، براهين تثبت تورط إيران المباشر في الهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العقيد تركي المالكي، إن الطائرات المسيرة والصواريخ التي ضربت معملي أرامكو في بقيق وخريص جاءت من الشمال وليس من الجنوب، كما زعمت ميليشيات الحوثي، مشدد على أن العمل جار لمعرفة مصدر انطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.