وأظهرت الصور حجم الدمار الذي أصاب محطة خريص من جراء الهجوم عليها بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج، قبل أن تتمكن الفرق الهندسية من استئنافه.

والتقطت عدسات الكاميرا صورا لأنابيب ضخمة تسبب الهجوم الإرهابي في إحداث ثقوب واسعة وعميقة عدة فيها، بعد أن تمكنت فرق الصيانة من استبدالها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" من مكان الحادث، إن الفرق الهندسية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرار عمل محطة خريص.

وأدت الهجمات الإرهابية على محطتي بقيق وخريص النفطيتين في السعودية، إلى إثارة مخاوف أسواق النفط العالمية مع بداية الأسبوع الماضي.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات، مما يعكس الدور الذي تلعبه شركة أرامكو السعودية، التي تمتلك محطتي بقيق وخريص، اللتين تعرضتا لهجوم أعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عنه.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل خريص، الذي يقع على بعد 150 كلم جنوب شرق العاصمة الرياض، 1.5 مليون برميل نفط يوميا.

وتعد محطة بقيق، التي تعرضت هي الأخرى لهجوم، المركز الرئيس لمعالجة النفط الخام العربي الخفيف جدا والعربي الخفيف بطاقة إنتاجية تزيد عن 7 ملايين برميل في اليوم.