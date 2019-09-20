وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن القرار الوزاري الذي حمل رقم "448" ينص على رفع المستوى الأمني لمرافق الموانئ للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية.

وأضافت المؤسسة أن القرار "يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والموانئ".

وأوضحت أن هذا القرار يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، قد أعلنت مساء الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش.

وذكرت رئاسة الأركان الكويتية في بيان نقلته "كونا" أن "هذا الإجراء يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".

وأشارت إلى أن هذا الإعلان "يأتي حفاظا على امن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الكويت".

وبيّنت أن "الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية".