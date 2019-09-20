وكالات - أبوظبي قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الاجرامي الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة العالمية.