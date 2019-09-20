وأضاف الجبير على حسابه على تويتر أن هجوم السبت على منشآت أرامكو النفطية "ليس اعتداء على السعودية فقط وإنما على العالم."

وأضاف وزير الدولة السعودي أن "هذا الاعتداء الآثم امتداد لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفا صارما تجاه سلوكيات إيران الإجرامية".