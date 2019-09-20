وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير وكالات - أبوظبي قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن التهاون مع إيران سيشجعها "لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية" تمتد آثارها على الأمن والسلم الدوليين. وأضاف الجبير على حسابه على تويتر أن هجوم السبت على منشآت أرامكو النفطية "ليس اعتداء على السعودية فقط وإنما على العالم." وأضاف وزير الدولة السعودي أن "هذا الاعتداء الآثم امتداد لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفا صارما تجاه سلوكيات إيران الإجرامية". السعوديةأرامكوهجوم أرامكوهجمات أرامكوالهجوم على أرامكوإيران