وحمل الدعوة سفير الإمارات في الخرطوم، حمد محمد الجنيبي، الذي أكد خلال لقائه مع الوزيرة السودانية، اليوم في الخرطوم، حرص بلاده على دعم استقرار السودان، وعلى المساهمة في الجهود الرامية إلى رفع اسم البلاد من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك لدى استقبال وزيرة الخارجية الخميس، لسفير الإمارات بالخرطوم، الذى قدم التهنئة لها على توليها المنصب.

وأعرب السفير الإماراتي عن حرص بلاده على استقرار السودان، والمساهمة في جهود السودان، وشركائه الدوليين الرامية لإزالة أسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.



من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية السودانية بعلاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية للسودان خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص السودان على ترقية التعاون الثنائي لآفاق أرحب.