وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ.

وأضاف المالكي أن الميليشيات أطلقت الزورق من محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وبيّن أن قوات التحالف تمكنت من تدمير الزورق المفخخ، الذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، وتهديدا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وتمكن التحالف العربي في وقت سابق من إحباط هجمات إرهابية حوثية في البحر الأحمر، عبر زوارق مفخخة، بعضها في عام 2018، وانطلقت هذه الهجمات من محافظة الحديدة، التي تسيطر الميليشيات على جزء منها.