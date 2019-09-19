جاء ذلك خلال زيارة له إلى المملكة العربية السعودية حيث التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، الخميس.

وفي بداية الاجتماع شدد رئيس الوزراء الباكستاني على الاستنكار الشديد لبلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل أرامكو في بقيق وخريص، معبرا عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية، ووقوفها الكامل معها بكل امكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

وأكد ولي العهد السعودي من جهته، خلال الاجتماع، أن هذه الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشدد على أهمية التصدي لها.

وحضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف المالكي.

فيما حضره من الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.