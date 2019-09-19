وجاءت زيارة بومبيو إلى أبوظبي قادما من جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث التقى، الأربعاء، بمسؤولين سعوديين، على رأسهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي زيارة بومبيو بهدف بحث تطورات الأوضاع في المنطقة بعد الهجوم على معملي "أرامكو" في السعودية، السبت الماضي.

وأكد بومبيو، ضلوع إيران في الهجوم الإرهابي، وقال لدى وصوله إلى مطار جدة، إن الهجوم على أرامكو "إيراني وليس من الحوثيين".

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تبنت الهجوم، لكن الرياض عرضت، مساء يوم أمس، أدلة دامغة تثبت تورط إيران في الهجوم.