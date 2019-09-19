وشدد زكي، خلال لقائه عددا من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات، أن أفراد قوات الجيش المصري "على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر، وماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة".

وأدار وزير الدفاع المصري حوارا مع مقاتلي القوات الخاصة، تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال قائد قوات الصاعقة إن "رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن"، مشيرا إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات، لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.