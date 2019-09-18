وذكرت رئاسة الأركان الكويتية في بيان أن "هذا الإجراء يأتي ضمن الاجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".

وذكرت أن هذا الإعلان "يأتي حفاظا على امن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة، وذلك بالتنسيق المباشر والدائم مع كل الجهات العسكرية والأمنية في الكويت".

وأوضحت أن "الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوقوف على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية".

وذكرت أنه "ما تم مشاهدته أو سماعه اليوم كان من ضمن تلك الإجراءات عبر تنفيذ تدريبات بالرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا إلى الساعة الخامسة عصر اليوم (بالتوقيت المحلي)".

ودعت رئاسة أركان الجيش الكويتي إلى "عدم الالتفات إلى أي معلومات أو شائعات يتم تداولها من أي مصدر واستقائها من مصادرها الرسمية ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة".