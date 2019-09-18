وأكد السيسي، خلال لقائه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في القاهرة، الأربعاء، تقديم "كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان"، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة بين مصر والسودان، مثل الربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، كما تطرق إلى "التعاون الثنائي في إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة".

وأعرب حمدوك عن تقديره للدعم المصري المخلص، ثنائيا وإقليميا ودوليا، مؤكدا ضرورة التطلع للاستفادة خلال المرحلة الحالية من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري زار العاصمة السودانية، الأسبوع الماضي، وأكد أن القاهرة تبذل جهودا من أجل رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.