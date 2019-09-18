وذكرت الداخلية في بيان أن من بين العناصر التي لقيت حتفها في الاشتباك، قيادي بما يعرف بحركة "لواء الثورة" يدعى محمود غريب قاسم.

وتابعت "اسمه الحركي خلف الدهشورى ومتورط في حادثي اغتيال العميد بالجيش المصري عادل رجائى، وكذلك استهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية".



وأضافت الداخلية أن الوكرين الإرهابيين عثر بهما على أسلحة آلية ومتفجرات وعبوات ناسفة.

والأحد الماضي، أعلنت الداخلية المصرية مقتل مجموعة إرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، كانت تستعد لتنفيذ عملية إرهابية، مستهدفة نقاط للجيش والشرطة.

وتقاتل قوات الأمن والجيش منذ سنوات متطرفين، يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين.