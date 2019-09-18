وأضاف أردوغان في تصريح صحفي: "التصريحات لم تعد تطمئننا. نريد إجراءات ملموسة على الأرض"، في إشارة إلى المفاوضات الدائرة بين أنقرة وواشنطن بشأن آلية تنفيذ المنطقة الآمنة في الشمال السوري.

ولم يكشف أردوغان طبيعة الخطة التي تطرق إليها، لكن يعتقد أنه يرتب لعملية عسكرية بشكل منفرد شمالي سوريا، حيث تنتشر قوات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية.

يذكر أن القوات التركية والأميركية كانت قد نفذت دوريات برية مشتركة في شمال سوريا، كجزء من منطقة آمنة في شرق نهر الفرات، قبل أكثر من أسبوع.

وبشأن حل الأزمة السورية، قال الرئيس التركي إن "التطورات في الأشهر المقبلة ستحدد ما إذا كانت الأزمة السورية ستحل بسهولة أم ستتفاقم".

وفيما يتعلق بالقمة الثلاثية التي عقدت في أنقرة، بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، فقال أردوغان إنه تم اتخاذ "قرارات مهمة" فيما يخص حل الأزمة السورية.

واتفق زعماء الدول الثلاث في اجتماعهم، الاثنين، على محاولة تخفيف التوترات في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، لكن الخلافات بينهم ظلت قائمة بحسب مراقبين وخبراء.