جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، الذي دعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية"، حسب ما ذكرت وكالة "واس".

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في تصريحات سابقة أن الاعتداء "يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه المملكة، وإنما تجاه العالم بأسره".

جاء ذلك خلال مكالمة تلقاها ولي عهد السعودية، أمس الثلاثاء، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحسب "واس".

وكانت محطتا بقيق وخريص النفطيتين في السعودية، التابعتان لشركة "أرامكو"، تعرضتا لهجمات بطائرات مسيرة يوم السبت الماضي.

وأعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عن الهجوم، لكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أكد أن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية.

ونشرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى أن مصدر الهجوم كان قاعدة إيرانية قريبة من العراق.

ونقلت الشبكة عن مصدر في التحقيقات، قوله إن الصواريخ أطلقت فوق العراق والتفت فوق الكويت وصولا إلى منشأتي النفط، لإخفاء مصدر إطلاقها.