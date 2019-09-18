وقالت تقارير إعلامية إن كلا من حزب الليكود والتحالف الوسطي "أزرق أبيض" حصل على 32 مقعدا من أصل 120، وذلك بعد فرز 90 في المئة من الأصوات.

واعتمدت وسائل الإعلام على مصادر في لجنة الانتخابات المركزية، التي لم يصدر عنها أرقام رسمية بعد، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

ولم تقدم النتائج صورة واضحة بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي، مما يزيد من احتمال إجراء مفاوضات شاقة لتشكيل حكومة وحدة.

ويمكن لوزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان أن يثبت وصفه بأنه "صانع الملوك"، حيث تظهر النتائج الأولية أن حزبه "إسرائيل بيتنا" حصل على 9 مقاعد.

وقالت تقارير إن القائمة المشتركة التي تنضوي تحتها الأحزاب الفلسطينية، ستجعل النواب الفلسطينيين ثالث أكبر قوة في البرلمان مع 12 مقعدا.

ويمكن لهذه النتيجة أن تسمح للأحزاب الفلسطينية بمنع نتانياهو من البقاء في منصبه، خاصة إذا ما قرروا الانضمام إلى غانتس.

يشار إلى أن الأحزاب الفلسطينية في إسرائيل لم تقم سابقا بتأييد أي شخص لرئاسة الوزراء.

وصوت الإسرائيليون، الثلاثاء، في الانتخابات التشريعية العامة التي تجري للمرة الثانية في غضون 5 أشهر.