وبينت النتائج ان تحالف اليمين الاسرائيلي بزعامة رئيس الوزارء بنيامين نتانياهو لن يكون له حظوظ تشكيل ائتلاف حكومي حيث استطاعت جمع ثلاثة وخمسين مقعدا مقابل تسعة وخمسين لائتلاف احزاب المركز واليسار .

وبالمقابيل دعا وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الثلاثاء لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبرالية موسّعة تضمّ الليكود وحزب "أزرق أبيض".

وقال ليبرمان في بث تلفزيوني من مقرّ حملته الانتخابية إنّ "موقفنا كان قبل الانتخابات، وهو نفسه بعد الانتخابات: تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة أفضل من الحكومات الضيقة".