ودعا شكري المجتمع الدولي إلى دعم السعودية بشكل جماعي وتحديد المسؤول عن الاعتداء على حقل نفطي وأكبر معمل لتكرير النفط في العالم بالمملكة.

وفي تصريحات بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القاهرة، أكد شكري دعم القاهرة للرياض بعد الهجوم الإرهابي، وشدد على أن مصر تدعم جهود خفض التوتر في المنطقة، "ومنع مواجهة عسكرية من شأنها أن تخلف تبعات مدمرة على المنطقة".

ومن جانبه، جدد لودريان إدانة فرنسا للهجوم الإرهابي على منشأتي شركة أرامكو السعودية، وقال إن بلاده تدعم التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية.

وقوبل الاعتداء على معامل أرامكو بإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، شددت على استنكار الاعتداءات المؤدية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والمنطقة، واستهداف إمدادات الطاقة العالمية.

وكانت ميليشيات الحوثي الإيراني تبنت الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية بطائرات مسيرة، لكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أكد ان النتائج الأولية للتحقيقات في الهجوم تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية.

وأكدت الولايات المتحدة أنها تمتلك الأدلة التي تثبت تورط إيران بالهجوم.

وقال وزير الخارجي الأميركي مايك بومبيو، إن "طهران تقف وراء نحو 100 هجوم تعرضت لها السعودية".