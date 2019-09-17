وحسب ما جاء في "الساعة السكانية" الموجودة على موقع جهاز الإحصاء الرسمي، فإن عدد سكان مصر تجاوز حاجز 99 مليون و300 ألف نسمة.

وجاءت محافظة القاهرة الأعلى سكانا في المركز الأول بين محافظات الجمهورية بأكثر من 9 ملايين و900 ألف نسمة، تلتها محافظة الجيزة بـ9 ملايين و38 ألف نسمة.

وقال موقع "اليوم السابع" إنه جرى تسجيل 300 ألف مولود خلال 3 أشهر فقط، وذلك بعدما سجلت الساعة السكانية 99 مليون نسمة في يونيو الماضي.

يشار إلى أن الساعة السكانية ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظيا بحسب أعداد المواليد والوفيات، التي تُسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية.

وكان جهاز الإحصاء، أعلن مؤخرا في دراسة له، توقعاته بشأن عدد السكان بحلول عام 2032 ثم في عام 2052، حيث توقع الجهاز وصول عدد سكان مصر إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030، ثم إلى 153.688 مليون نسمة فى 2052.