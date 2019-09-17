وأضاف الناشطون، أن الغارة الجوية وقعت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، فيما لم ترد أنباء فورية عن الخسائر.

وكانت طائرات حربية مجهولة، قد استهدفت الأسبوع الماضي، مستودع أسلحة ومواقع لميليشيات تدعمها إيران في البوكمال، مما أسفر عن مقتل أكثر من 18 مسلحا على الأقل.

واستهدف القصف، مواقع وآليات ومستودعات ذخيرة في كل من مركز الإمام علي ومنطقة الحزام الأخضر والمنطقة الصناعية والمعبر الحدودي مع العراق، ومواقع أخرى في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وكان الجيش الإسرائيلي شن ضربات جوية بطائرات مسيرة عن بعد على مواقع للميليشيات الإيرانية والعراقية الموالية لها في المنطقة نفسها في يونيو من العام الماضي، حيث خلف القصف عشرات القتلى.

يذكر أن طريق دير الزور، الذي استُهدف بالقصف المجهول، سيطر عليه الحرس الثوري في أغسطس من العام الماضي، حيث تم تهجير العوائل السورية واستبدالهم بمئات العائلات من العراق، في محاولة لإحداث تغيير في التركيبة الديموغرافية تنهجه الميليشيات الإيرانية.