وأكد الوزير الأميركي خلال الاتصال دعم بلاده الكامل للسعودية في موقفها تجاه الاعتداءات على معملين نفطيين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص شرقي المملكة.

وأشار إسبر إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة الاعتداءات على السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أشاد المسؤول الأميركي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

ومن جانبه، أكد ولي العهد السعودي أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.