وحذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية السلطات في طهران من إثارة التوتر في المنطقة قائلا إن "أي هجوم محتمل على القوات الأميركية يجب أن يقابل برد ساحق، مضيفا أنه "على إيران ألا تستهين بقدرات الولايات المتحدة".

من جانبه، وصف عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، الجمهوري دان سوليفان، الاعتداء الإرهابي بـ"الاستفزاز الذي يظهر أن النظام الإيراني ليس له مصلحة في السعي لتحقيق السلام، بل في إحداث فوضى في جميع أنحاء الشرق الوسط".

البنتاغون يتدخل

وبدوره قال وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر إنه أجرى اتصالا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصف فيه الهجمات على المنشآت النفطية السعودية بأنها "غير مسبوقة".

وقال الوزير الأميركي إن الولايات المتحدة "ستدافع عن النظام الدولي" الذي "تقوضه إيران" بعد "الهجوم غير المسبوق" على المنشآت النفطية في السعودية.

وكتب على تويتر أنه حضر اجتماعا في البيت الأبيض قبل قليل لتقييم الأوضاع مع الرئيس دونالد ترامب الذي صرح الأحد أنه "مستعد للرد" على المسؤولين عن الهجمات.

الناتو على خط الأزمة

من ناحيته، أعرب الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر بعد الهجوم الذي استهدف أرامكو السعودية، متهما إيران بـ"زعزعة" استقرار المنطقة.

ونقلت "فرانس برس" عن ستولتنبرغ قوله: "ندعو كل الأطراف إلى منع وقوع هجمات من هذا النوع، لأن تداعياتها السلبية قد تنعكس على مجمل المنطقة، ونشعر بقلق بالغ إزاء احتمال التصعيد".

واتهم المسؤول الأطلسي إيران بـ"دعم مجموعات إرهابية مختلفة، وبالمسؤولية عن زعزعة استقرار المنطقة بأكملها".