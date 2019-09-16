وقالت المحكمة إن قاضيا أكد لائحة اتهام جديدة تتضمن 5 اتهامات لسالم جميل عياش، بالضلوع في ثلاثة تفجيرات تستهدف سياسيين لبنانيين في 2004 و2005.

وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال لبنانية ودولية بحق عياش، الذي لا يعرف موقعه حاليا، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وكان عياش واحدا من أربع عناصر تابعين لحزب الله حوكموا غيابيا في المحكمة على خلفية تخطيطهم لتفجير شاحنة أسفرت عن مقتل الحريري و21 شخصا آخرين وإصابة أكثر من 220 من المارة يوم 14 فبراير 2005.

وتتهم اللائحة الجديدة التي صدرت سرا في يونيو الماضي، عياش بالتورط في ثلاثة تفجيرات في الأول من أكتوبر 2004 و21 يونيو و12 يوليو 2005، والتي استهدفت ساسة مختلفين هم مروان حماده وجورج حاوي وإلياس المر.

ولقي حاوي حتفه بينما أصيب السياسيان الآخران بجروح في الهجمات، كما قتل شخصان آخران وأصيب نحو عشرين آخرين.

وقالت صحيفة الاتهام "نسق عياش إعداد وتنفيذ كل من هذه الهجمات".

وتأتي لائحة الاتهام وسط ضغوط متزايدة على حزب الله من قبل الولايات المتحدة التي كثفت في الآونة الأخيرة عقوباتها ضد الميليشيات، واستهدفت للمرة الأولى أعضاء في البرلمان اللبناني في يوليو الماضي.