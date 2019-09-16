وأجرى العاهل البحريني اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عبّر فيه عن "إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وشدد ملك البحرين على "تضامن البحرين مع المملكة العربية السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وشدد على أن "البحرين تقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها".

وأثنى على "الدور السعودي الريادي في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الإقليمي".