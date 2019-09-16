وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان : "تعرب سلطنة عُمان عن أسفها العميق لتعرض بعض منشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في بقيق والخريص لهجمات".

وأضافت الخارجية في بيانها أن ذلك "يعتبر تصعيدا لا طائل منه".

وأعلنت ميليشيات الحوثي الإيرانية مسؤوليتها عن استهداف منشآت نفط سعودية تابعة لشركة أرامكو، السبت الماضي، الأمر الذي أثر على أسعار النفط.

وقفزت أسعار النفط في الجلسة الصباحية بوتيرة لم تشهدها الأسواق في تاريخها، الاثنين.

وتعكس هذه القفزة في أسعار النفط، بشكل واضح، الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في أسواق النفط العالمية، وتأثيرها المباشر فيه.

وتستحوذ السعودية وحدها على 10 في المئة من الإنتاج العالمي للنفط البالغ 99 مليون برميل يوميا، وفق بيانات شهر أغسطس المنصرم.