وأورد غريفيث، خلال إيجاز أمام مجلس الأمن في جنيف، أنه لم يتضح بعد من وقف فعلا وراء الهجوم على "أرامكو" لكن ما حصل "أمرٌ سيء، ولذلك، علينا أن نتخذ خطوات واضحة".

وعلى صعيد آخر، ذكر غريفيث، أن الأوضاع هادئة في الوقت الحالي في جنوب اليمن.

وذكر الوسيط الدولي، أنه يتمنى التوفيق لجهود الوساطة الجارية في مدينة جدة السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي وقت سابق، تبنى متمردو الحوثي، هجوم أرامكو، فيما قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، الاثنين، إن النتائج الأولية للتحقيقات في هجوم أرامكو تشير إلى أنه لم ينفذ من الأراضي اليمنية كما زعمت الميليشيات.

واعتبر المالكي أن استهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص هو تهديد للاقتصاد العالمي واستهداف لأمن الطاقة العالمي وليس فقط أمن السعودية.