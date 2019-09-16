واللجنة التكاملية للتعاون الإعلامي التي عقدت الاجتماع هي إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد "انعقدت اللجنة بهدف تطوير وتعزيز الاستراتيجيات الإعلامية، وتفعيل البرامج والخطط والمبادرات المشتركة التي تواكب طموحات وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين".

وتمثل اللجنة إحدى سبع لجان تكاملية مشتركة لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية، وتدعم اللجان المشتركة توحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين.

وقال تركي الشبانة، في تصريح صحفي: "نسعى من خلال اللجنة التكاملية للتعاون الإعلامي، إلى تعزيز أواصر التعاون بيننا، ودعم القطاع الإعلامي من خلال جملة من البرامج والمشاريع التي ستساهم في تنمية القطاع، وستعمل اللجنة على إبراز الصورة الحقيقية للبلدين، وتسعى إلى تطوير مستوى التنسيق الإعلامي، ورفع جودة الإنتاج بين البلدين".

من جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "يجسد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة بين المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكد الجابر ضرورة تفعيل أدوات العمل المشترك وتضافر الجهود لما للإعلام من أهمية قصوى في مختلف القضايا والملفات مشددا على"العمل على تفعيل البرامج والخطط من خلال وضع الأسس والقواعد والمبادئ التي ترسخ وتعزز رؤيتنا الإعلامية المشتركة، وتطوير البرامج الإعلامية التي تخدم أهداف البلدين، ووضع خطط عمل زمنية للمبادرات المتفق عليها واقتراح مشاريع وفعاليات إعلامية تخدم رؤية البلدين".