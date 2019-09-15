وأوضحت الهيئة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن نسبة مشاركين الناخبين التونسيين في الخارج وصلت إلى 19.7 في المئة، علما أن بعض مكاتب التصويت في بعض مناطق العالم مثل أميركا وكندا لم تغلق بعد.

ووصف رئيس الهيئة، نبيل بافون، نسبة المشاركة في الانتخابات، بـ"المقبولة"، فيما قال لاحظ متابعون نوعا من العزوف عن التصويت في الشارع من جراء الاستياء من الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة المشاركة في الدوائر الانتخابية جاءت كالآتي: تونس الأولى (47.38)، تونس الثانية (58.56)، بن عروس (49.59)، أريانة (58.10)، منوبة (49.02)، سوسة (51.88)، صفاقس الأولى (49.41)، صفاقس الثانية (47)، القصرين (33)، قفصة (35)، سيدي بوزيد (48.18)، المسنتير (40)، القيروان (34.22).

وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، الأحد، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب.