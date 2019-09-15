وقال الرئيس الجزئري الذي لن يكون بإمكانه الترشح لهذه الانتخابات وفقا للدستور "لقد قررت أن موعد الانتخابات الرئاسية سيكون الخميس 12 ديسمبر 2019".

ودعا بن صالح الشعب الجزائري التوجه لصناديق الاقتراح في يوم 12 ديسمبر قائلا: "أدعوكم لجعل هذا الموعد مسارا لتجديد دولتنا والعمل جماعيا بقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكن شعبنا من اختيار رئيس يترجم تطلعاته".

ولفت إلى أنه أوعز للحكومة بتوفير كل الوسائل التي من شأنها إنجاح الانتخابات.

والخميس الماضي، أقر نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري في جلسة علنية مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي.

ويسحب قانون السلطة المستقلة تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية الجزائرية، التي كانت مسؤولة عن إجرائها طيلة السنوات الماضي، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية".