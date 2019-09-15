وأشار شكري في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، إلى أن مصر تأمل بتجاوز بعض العوائق، والتوصل لاتفاق بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تدعم حق إثيوبيا في التنمية.

ولفت المسؤول المصري إلى أن مصر تقدم خطة متكاملة تحقق العدالة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، مضيفا: "نتقبل أي نقاش أو ملاحظات للتوصل لاتفاق لأنه ليس هناك أي مجال لفرض طرف إرادته على طرف آخر".

وأعرب شكري عن أمله في أن يسهم الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، في التوصل لاتفاق وفق جدول زمني ينمي العلاقة ويحمي مصالح الشعوب الثلاثة.

وأضاف شكري: "تنطلق اليوم جولة جديدة من المفاوضات بعد انقطاع دام عاما وعدة أشهر بعد أن ترك الأمر معلقا لفترة طويلة مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل خلال السنوات الماضية لاتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتخزين خزان سد النهضة".