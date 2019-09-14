وقالت مصادر طبية ومحلية في محافظة الحديدة، إن 9 مدنيين قتلوا بينهم نساء وأطفال، كما جرح عدد آخر في قصف عنيف للحوثيين على مناطق مديرية حيس وقرية المتينة جنوبي الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وطال القصف الحوثي منازل للمدنيين بقذائف هاون وأخرى مدفعية.

ويأتي القصف الحوثي المستهدف للمدنيين بعد أيام قليلة من تشكيل غرفة عمليات مشتركة ترأسها الأمم المتحدة، ومرتبطة بضباط ارتباط ميدانيين لتثبيت وقف إطلاق النار.

وتزامن تشكيل غرفة العمليات في مدينة الحديدة، مع هجوم مفاجئ لميليشيات الحوثي استهدف شرق المدينة التي تحمل اسم المحافظة الواقعة على سواحل البحر الأحمر.

ولطالما دأبت الميليشيات المتمردة على خرق الهدن والاتفاقات في الحديدة، منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اجتماعات جرت في السويد أواخر العام الماضي.