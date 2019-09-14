ويقصد الرئيس المصري أحداث انتفاضة 25 يناير 2011، التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عاما في الحكم.

ونقلت صحيفة "الوطن" القاهرية عن السيسي قوله، خلال الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر الثامن للشباب "مناعة الدولة المصرية ستبقى دائما تحت أعيننا.. لن ينسينا فيها أحد.. سنبقى حريصين على مناعتنا".

وكان السيسي يتحدث عن الإرهاب، حين قال "مناعة الدولة المصرية في 2011 تأثرت.. ستقولون إنه كان حراكا شعبيا، صحيح، لكن الحراك الشعبي هذا هدفه إضعاف قدرة الدولة الوطنية، وآنذاك سيزيد الوزن النسبي للجماعات الصغيرة".

وتابع "يبقى الإرهاب الوسيلة الناجحة التي يمكن أن تستخدم وتحقق الأهداف بتكلفة سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية قليلة جدا..".

وأضاف "أقول للمصريين .. إما الاستسلام للإرهابيين من أجل تحقيق غرضهم بالوصول لحكم مصر، أو الوقوف في وجههم.. هكذا هو الصراع بينا وبين الإرهابيين".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح السبت، برعاية ومشاركة الرئيس السيسي، وذلك في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

ويحضر هذه الفعاليات 1600 مشارك، غالبيتهم من الشباب.

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها.