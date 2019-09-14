وتأتي زيارة أسياس أفورقي تلبية للدعوة التي قدمها له رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال زيارته الأخيرة الى إريتريا.

وسيجري الرئيس الإريتري مباحثات رسمية مع رئيس مجلس السيادة، كما سيلتقي بعضو المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك.

ويرافق أفورقي خلال الزيارة وزير الخارجية ومستشار الشؤون الأمنية.

وينتظر أن تتناول المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في الإقليم.

وكان البرهان زار إريتريا يوما واحدا، وبعدها أعلنت الخرطوم وأسمرا توصلهما إلى اتفاق لفتح الحدود البرية المشتركة، في مسعى لتسهيل الحركة بين البلدين.