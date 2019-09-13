سكاي نيوز عربية - أبوظبي أعلن ديوان ولي العهد البحريني، أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سيقوم بزيارة رسمية إلى أميركا ، انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة.