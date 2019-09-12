ودعا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية حمدي لوزا، سفراء الدول الأوروبية لدى القاهرة لإطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بالسد، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وقدمت مصر للجانب الأثيوبي طرحا "وصفته بالعادل" لقواعد ملء وتشغيل السد، يحقق أهداف أثيوبيا في توليد الكهرباء، ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية.

وأكد السفير لوزا أن هذا الطرح مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن، وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 بالخرطوم، والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاثة على قواعد الملء، والتشغيل لسد النهضة.

وحذر نائب وزير الخارجية من رفض الطرح المصري، بما يعنيه من الإصرار على فرض رؤية أحادية من دون الاكتراث بمصالح دول الجوار أو الاهتمام بتجنب الأضرار التي ستقع على دولتي المصب، وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان حياة للشعب المصري.