وذكر مدير استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين، قحطان الباوي، في بيان للميليشيات نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طيرانا مسيرا حلق، صباح الأربعاء، فوق اللواء 35 ومقار عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي".

وأضاف أن "المضادات الأرضية التابعة للحشد فتحت النار عليه وأجبرته على الهروب لجهة مجهولة".

وقال "إنه لم يتسن لاستخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات، كما نفت العمليات المشتركة علمها بتحليق هذه الطائرات".

ويأتي هذا بعد يومين من غارات مباغتة شنتها طائرات مجهولة المصدر، على منطقة البوكمال السورية ومحيطها على الحدود العراقية، كانت تستهدف مواقع لميليشيات الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحشد الشعبي الموالية لها.

وسارع مسؤول في الحشد الموالي لإيران، إلى اتهام إسرائيل بالوقوف وراءها.

يذكر أن تفجيرات غامضة بدأت تصيب قواعد ومعسكرات الحشد الشعبي في يوليو الماضي وأغسطس الجاري، في بغداد ومناطق محيطة.

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى احتمال ضلوع إسرائيل في تدمير مستودعات الأسلحة الخاصة بالحشد.