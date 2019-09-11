ويشير التحالف إلى جزيرة كنعوص التي تقع وسط نهر دجلة، بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.

وحسب التحالف، فقد أصبحت هذه الجزيرة وكرا لمسلحي داعش، ما استلزم التحرك ضد، وشارك في عملية القصف مقاتلات أميركية من طراز إف 35، التي تعتبر الأكثر تطورا في العالم.

وعلى حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، نشر التحالف مقطع الفيديو مرفقا بتعليق كتب فيه: "هكذا تبدوا الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة #أف-15 و #أف-35 36,000 كغم من الذخيرة".

ويظهر فيديو آخر التقطته القوات العراقية قريبة من المكان أعمدة ضخمة من الدخان تتصاعد في السماء، حيث تضرب الجزيرة انفجارات.

وقال مسؤول عسكري في التحالف إن الأخير أراد من العملية حرمان داعش من الاختباء في الجزيرة.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أعلن، الثلاثاء، إطلاق عملية "التراب الأسود" العسكرية، بمشاركة قوة المهام المشتركة للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين، من أجل ملاحقة فلول داعش.

وأعلن العراق النصر على داعش في أواخر 2017، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية القضاء على داعش في سوريا في ربيع 2019.

لكن التنظيم واصل شن هجمات هنا وهناك في البلدين، انطلاق من مناطق نائية وأخرى صحراوية، وتحدثت تقارير عن احتمال عودة التنظيم إلى البلدين بعد تعزيز قدراته.

وتقول الأمم المتحدة في تقرير نشر في أغسطس الماضي إن داعش يمتلك نحو 30 ألف مقاتل في البلدين، ويحوز على مبالغ مالية تقدر بـ300 مليون دولار.