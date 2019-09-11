ورفض رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، الثلاثاء، مطالب نقابة المعلمين، مشددا على منح المعلمين علاوة، وفقا لمسار الأداء الوظيفي التي تصل في حدها الأعلى لـ250 بالمئة.

لكن نقابة المعلمين الأردنيين رفضت القبول بهذا الأمر، وقررت الاستمرار في الإضراب المفتوح.

وأصاب الشلل العملية التعليمية، حيث تعطلت الدراسة في المدارس الحكومية منذ يوم الأحد الماضي.