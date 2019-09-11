ووصل الجثمان علي طائرة الخطوط المغربية القادمة من كازابلانكا، وأنهت سلطات الحجر الصحي إجراءات الإفراج عن الجثمان، ومراجعة التقرير الطبي المرفق له، وتسليمه لأسرته.

وكان رمضان توفي في مدينة مراكش المغربية إثر إصابته بعارض صحي طارئ خلال مشاركته في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري.

وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات، وصعد لغرفته، وأبلغ الفندق الذي حاول نقله للمستشفى لكنه توفى.

وأعلنت النيابة العامة في مدينة مراكش بعد تشريح جثمان العالم المصري أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.