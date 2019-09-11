وأوضحت المصادر، باندلاع مواجهات ليلية عنيفة في جبهة الزبيريات، وتوسعت جنوبا باتجاه جبهة الريبي وصولاً لجبهتي حبيلي الضبة والشاعري بالشغادر في حجر، وأسفرت محاولة التسلل عن مصرع وجرح معظم العناصر الحوثية المهاجمة.

وحسب المصادر، حاولت المليشيات التسلل باتجاه في الأطراف الغربية لمنطقة شخَب تحت غطاء نيراني كثيف، لكن تم رصدهم في وقت مبكر والتعامل معهم مباشرة، وهو ما ضاعف من أعداد خسائرهم، تاركين عدداً من قطع الأسلحة خلفهم، قبل هربهم.

وأفادت المصادر، بأن المواجهات استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، واستهدفت دبابات ومدفعية المقاومة الجنوبية تمركز المليشيات الحوثية في مناطق شرق عويش وجنوب الزبيريات.