سكاي نيوز عربية - أبوظبي شنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي غارات جوية على عدة مواقع عسكرية في قطاع غزة.
وبحسب مراسلنا فقد طالت الغارات الإسرائيلية مواقع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وفي دير البلح وسط القطاع، وأرضاً زراعية في خان يونس جنوبي القطاع.
وبحسب مراسلنا فقد طالت الغارات الإسرائيلية مواقع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وفي دير البلح وسط القطاع، وأرضاً زراعية في خان يونس جنوبي القطاع.
وبحسب مراسلنا فقد طالت الغارات الإسرائيلية مواقع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وفي دير البلح وسط القطاع، وأرضاً زراعية في خان يونس جنوبي القطاع.