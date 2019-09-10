وأوضحت الوزارة أن العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيا قامت بإنشاء 3 شبكات سرية لتهريب النقد الأجنبي إلى بعض الدول الأوروبية مرورا بتركيا.

وأضافت أن الأموال المضبوطة هي لتوفير الدعم المادي لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بالداخل من أجل تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية داخل مصر، كما تم ضبط بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية وعدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية.

خلية الكويت

وفي وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن المصري عن خلية إخوانية لنقل الأموال بين الكويت ومصر عبر دول أخرى، أدارها عدد من المتهمين الموقوفين بمساعدة عناصر أخرى داخل الكويت وخارجها.

وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط "خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان" خلال يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية قامت بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان قد صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما".

وبحسب البيان، فقد قام أفراد الخلية بالهرب من السلطات الأمنية المصرية، متخذين من دولة الكويت مقرا لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية".