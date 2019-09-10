وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن "الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج الفوري عن المواطنين الأردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة عبد الباق".

وشدد على ضرورة إعلام الوزارة بكافة تفاصيل الاعتقال، والتهم الموجهة للمواطنين، ومجريات التحقيقات، وضمان حقوقهما القانونية.

وأكد أن الوزارة تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراحهما.

وأوضح القضاة أن القنصل الأردني في تل أبيب زار، الثلاثاء، المواطن عبد الرحمن مرعي في مركز احتجازه لمتابعة القضية، وتقديم الإسناد له، والاطلاع على ظروف الاحتجاز.

وأشار إلى أن شقيقة المواطنة هبة عبد الباقي تمكنت اليوم من العودة إلى أراضي المملكة عبر جسر الملك حسين، بعد متابعة الوزارة لموضوع منعها من المغادرة.

وأكد القضاة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ومكثف ويومي كل ما يتعلق بمن يتم اعتقالهم، وكذلك الأردنيين في السجون الإسرائيلية.