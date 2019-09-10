وفي الليلة الماضية، فشلت جولة من الحوار بين وزارة التربية والتعليم الأردنية من جهة، ونقابة المعلمين الأردنيين من جهة أخرى.

وأعلنت النقابة إضرابا مفتوحا عن التدريس، إلى حين الاستجابة لمطلبها بمنح أعضاء النقابة علاوة بقيمة 50 بالمئة.

ولم يتم التوصل لاتفاق بين الوزارة والنقابة، حيث عرضت الحكومة الأردنية ممثلة بوزير التربية، وليد المعاني، تعديل نظام رتب المعلمين بحيث تتضاعف قيمة التعويض المادي في كل رتبة، ويصبح انتقال المعلمين بين الرتب أسهل، مع ارتباطه بالأداء.

لكن ممثلي نقابة المعلمين رفضوا قبول العرض الذي تقدمت به الحكومة، وأعلنوا عن استمرار الإضراب المفتوح لليوم الثالث على التوالي .

وأصر المعلمون على ضرورة منحهم العلاوة التي يطالبون بها كاملة، بعيدا عن اعتبارات التقييم والأداء.