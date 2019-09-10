وفي وقت لاحق، قال رئيس المجلس المحلي لقضاء هيت، مهند المحمدي، إن "مخزن العتاد التابع للحشد العشائري تعرض لتماس كهربائي أو خلل معين أدى لحدوث حريق صعبت السيطرة عليه، فبدأت تتفجر الأسلحة الموجودة داخله وبينها قذائف هاون".

وأضاف محمدي، أن الوضع الآن "مسيطر عليه" وأنه "بدون خسائر"، وأفاد بأن القوات الأمنية فرضت حظرا للتجوال في المنطقة للاحتياطات الأمنية.

من جهة أخرى، أعلنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي تنفيذ عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل 15 إرهابيا من داعش من ضمنهم انتحاريون وإلقاء القبض على تسعة آخرين.