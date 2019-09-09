وقال قرقاش، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" قائلاً: "الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن تأكيد للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث، مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات، وثقتنا فيها مطلقة، شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات".

ورحبت السعودية والإمارات، الأحد، في بيان مشترك، باستجابة الحكومة اليمنية" والمجلس الانتقالي الجنوبي، لدعوة الحوار التي أطلقتها المملكة في مدينة جدة، لحل الأزمة في الجنوب اليمني.

وشددت الدولتان على "ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام".