ولم ترد تفاصيل إضافية حتى الآن عن هذه الغارات، أو الجهة المسؤولة أو الخسائر.

وبحسب مصادر مختلفة تنشر إيران في البوكمال ميليشيات "حزب الله" اللبناني، و"حزب الله" العراقي، و"النجباء"، و"فاطميون"، و"زينبيون" يقودها جميعا "الحرس الثوري الإيراني.

وعززت الميليشيات الإيرانية خلال الأشهر الماضية من وجودها على الحدود العراقية السورية، وبشكل خاص في مدينة البوكمال