وقالت أنباء إن القذيفة الصاروخية التي أطلقت من غزة، سقطت قرب السياج الفاصل داخل أراضي القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم رصد قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة ولم تتجاوز السياج الأمني".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) قد قالت الأحد إن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ موقعا قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما تم استهداف موقع آخر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إلى جانب استهداف موقع ثالث جنوب شرقي مدينة غزة.

وأضافت الوكالة أن زوارق الاحتلال أطلقت قنابل مضيئة في عرض بحر غزة، تزامنا مع استمرار التحليق المكثف لمقاتلات الاحتلال في أجواء غزة.

وكانت طائرات إسرائيلية قد شنت في وقت سابق سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، إلى جانب قصفها لموقع آخر قرب الحدود مع مدينة رفح جنوب القطاع، عقب إطلاق طائرة مسيرة داخل المناطق الإسرائيلية والقائها عبوات متفجرة على دورية للجيش الإسرائيلي.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، السبت، حركة حماس "برد قاس"، بعدما استهدفت طائرة مسيرة عربة عسكرية إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة.