وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل وفاة علي حاطوم، فيما بدأ الطب الشرعي مهامه لتحديد أسباب الوفاة التي وقعت داخل شقته في منطقة برج البراجنة.

وكان حاطوم القائد السابق للقطاع الثاني من ميليشيات حزب الله، في برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، وشغل مسؤولية قيادية فيما يعرف بسرايا المقاومة التابعة لحزب الله.

ولم يكشف حتى الآن عن ظروف وفاته، فيما يتوقع أن يصدر حزب الله بيانا يوضح فيه أسبابها.

وتحدثت مواقع إخبارية لبنانية عن فرضية اغتيال حاطوم داخل منزله، فيما تناولت مصادر أخرى احتمال الانتحار.

وتشهد الضاحية الجنوبية لبيروت إجراءات أمنية استثنائية غير مسبوقة على مداخلها وفي شوارعها، مع اقتراب يوم العاشر من محرم، حيث تحيي الطائفة الشيعية ذكرى عاشوراء.